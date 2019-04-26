Тула, 26 апреля, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Среди многочисленных поздравлений прославленным хоккеистам [Владиславу Третьяку, Вячеславу Фетисову], традиционного оперативного совещания в правительстве, рассмотрения жалоб населения и обсуждения недобросовестных управляющих компаний, в Тульской области произошло одно немаловажное и, на первый взгляд, рядовое событие. Губернатор региона Алексей Дюмин отправился с официальным визитом в Белевский район. В планах главы области было посещение местной детско-юношеской спортивной школы. Но на деле вышло куда интереснее и продуктивнее.

Портал правительства Тульской области tularegion.ru Алексей Дюмин с жителями Белева

Не показывать фасадную сторону

Тульский губернатор, как и предполагалось, отправился осмотреть состояние спортивного зала школы. Первый экзамен местные чиновники тут же провалили. Алексей Дюмин, мягко сказать, оказался недоволен. Причем серьезный разговор в уличном формате, кажется, пошел на благо не только районным властям, но и общественности, которая слушала спокойную, размеренную, но все-таки строгую речь первого лица области.

Губернатор спросил с подчиненных объяснить куда делись 500 тысяч рублей, которые были выделены на проектно-сметную документацию для строительства нового ФОКа в Белевском районе. Правда, здание так и не было возведено. Отсюда родилось новое поручение: провести оценку здания ДЮСШ.

«Снести проще всего, наша задача — сохранить и содержать. Если экспертиза даст положительное заключение, то уже в этом году из внебюджетных источников будут выделены средства и начнется капитальный ремонт», — подчеркнул глава региона.

Портал правительства Тульской области tularegion.ru Алексей Дюмин в Белеве

Руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко отмечает интересный формат посещений Дюминым удаленных районов и территорий региона и верный подход с проблемной стороны.

«За три года работы в области Алексей Дюмин хорошо изучил регион и сейчас речь идет о том, чтобы чиновники не показывали ему фасадную сторону области. Напротив, поездки в область надо ставить с проблемных позиций, а для этого отдаленные районы и локации подходят более всего, — говорит эксперт. — Также в последнее время губернатор региона активно применяет формат неожиданных выездов. Все это хорошо мобилизует команду региональных чиновников».

На детской спортивной школе Алексей Дюмин останавливаться не стал. В Белевском районе он в очередной раз продемонстрировал свой главный лозунг на посту главы Тульской области — «умение слышать людей». Народ воспользовался шансом по полной и получил, как потом напишут в социальных сетях, четкие ответы на поставленные вопросы.

Поступило предложение скинуться

«Читала, что в Белеве проблемы с вывозом мусора. Представляю, какой шорох наведет там сегодня Дюмин. Головы там по итогам точно полетят», — предположила в социальных сетях тулячка Алиса Владимирова.

«Такие проверки — это очень хорошо, но делать бы их чаще, чтобы работа шла быстрее, и качественнее. Просто как бывает, по документации все чисто, сделано, а на деле ничего, как выясняется. Такую проверку необходимо желательно часто по всем районам», — поддержал предыдущего комментатора Альберт Гаджимагомедов.

Портал правительства Тульской области tularegion.ru Алексей Дюмин с жителями Белева

Первым в списке вопросов жителей Белевского района области, как и предполагалось, стал вывоз мусора. Дюмин не стал, что называется, переводить стрелки на местные власти, а объяснился с людьми лично, продемонстрировав владение ситуацией: проблема возникла из-за несоблюдения графика вывоза крупногабаритных отходов и несвоевременной установки дополнительных контейнеров. Но она уже решена. В мае текущего года муниципалитет получит новую уборочную технику и мусоросборники.

Также поступила жалоба на удручающее состояние Центральной районной больницы: пациентов беспокоит кровля здания и отсутствие компьютерного томографа. Тульский лидер в поручениях был короток: обновить материально-техническую базу, отремонтировать полностью кровлю, а также проработать возможность приобретения оборудования.

«Меня не волнует, где вы найдете деньги. Я деньги ищу. Скидывайтесь с министерством здравоохранения либо внебюджетные источники», — высказал свое видение решения проблемы Алексей Дюмин.

По мнению эксперта «Института региональной экспертизы» Ильи Шестерикова, глава региона показал владение ключевыми социально-экономическими показателями как Тульской области, так текущим состоянием и Белевского района. Уличный формат встречи показывает открытость Алексея Дюмина к прямому, открытому диалогу с людьми.

«Продолжительность встречи, а это более полутора часов, демонстрирует готовность Дюмина выслушать всех собравшихся до конца, принять всю их боль. Кроме того, решения и поручения по широкому перечню тем от образования до благоустройства показывает погруженность губернатора в специфику работы как правительства области, так и руководителей на местах», — комментирует эксперт.

По его мнению, в Белеве глава Тульской области анонсировал начало программы посещения удаленных районов и территорий Тульской области для выработки и реализации точечных, нешаблонных решений и подал сигнал руководителям органов местного самоуправления занимать инициативно-наступательную позицию: «Ищите свои 20 копеек, мы добавим 80». Это демонстрация продолжения реализации программы инициативного бюджетирования, а значит принятия управленческих решений вместе и после согласования с жителями области.

Читайте также: «Народный бюджет»: эффективность проекта в Тульской области

Жесткий стиль востребован

Проскользнула у губернатора и фраза «если через три недели не будет сделано… я приму очень серьезные радикальные кадровые решения». И уже как обычно Дюмин сказал ее спокойно. Кажется, именно эта сдержанная мимика военного человека и заставляет местных чиновников чуть ли не сию секунду исправлять ошибки. Такие намеки, как правило, заканчиваются реальными отставками (в случае неисполнения). Можно вспомнить отставку главы Богородицкого района Ираклия Маградзе и Заокского района Елены Рыбаковой. Оба попали в «блэк-лист» из-за большого количества жалоб людей.

Портал правительства Тульской области tularegion.ru Алексей Дюмин с жителями Белева

Ведущий аналитик «Института региональной экспертизы» Николай Евдокимов не считает визит губернатора в Белевский район и его результаты, как управленческие, так и стилистические, не стоит рассматривать как некую политическую неожиданность.

«Жесткий стиль управления вполне соответствует и имиджу Алексея Дюмина и его внутреннему состоянию как политического лидера. Дюмин — выходец из силовых структур, где порядок, дисциплина и ответственность стоят во главе угла. Нет ничего удивительного, что эти качества он требует и от руководителей на местах», — отмечает эксперт.

Также по мнению Евдокимова, строгое управление и взаимодействия с подчиненными сейчас в тренде, его используют многие руководители и в центре, и, особенно, в регионах.

«Это востребовано населением, которое зачастую устало от безответственных руководителей и, одновременно, дает эффект, так как часть муниципальных руководителей такой стиль понимают лучше всего», — продолжил ведущий аналитик.

Еще одной причиной появления Дюмина в Белеве политолог называет большие проблемы и претензии людей к власти на муниципальном уровне. Это и заставляет региональных лидеров уделять им самое пристальное внимание.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трансформации имиджа тульского губернатора. Эксперты отметили несколько изменений в имидже Алексея Дюмина в связи с переходом из военных в главы региона.

Читайте также: Трансформация имиджа тульского губернатора: от генерала до «своего»