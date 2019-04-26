Химки, Московская область, 26 апреля, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Переход НПО «Энергомаш» к автоматизации управления производством в электронной системе позволит полностью отказаться от бумаги, сообщает 26 апреля пресс-служба производственного объединения.

Media.tj Цифровизация

В настоящее время специалисты предприятия выверяют исходные данные для планирования, оптимизации организации процессов планирования и контроля, представления плановых и отчетных данных в подсистеме «Объемно-календарное и оперативное планирование и управление производством».

«Впервые планы производства, рассчитанные в системе «Галактика АММ», были выданы в производственные подразделения. Задача — полный отказ от планирования основного производства «на бумаге», — говорится в сообщении.

Напомним, с осени прошлого года ведущий российский разработчик жидкостных ракетных двигателей осуществляет цифровую трансформацию, которая, по планам, должна завершится к 2020 году.

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