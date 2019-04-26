Группа Rammstein показала силу радио в новом клипе
Берлин, 26 апреля, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Группа Rammstein выпустила новый клип на песню Radio. Ролик был опубликован сегодня, 26 апреля, на официальном YouTube-канале немецкого коллектива.
Цитата из клипа Radio пользователя Rammstein Official. youtube.com
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн
На момент публикации этой новости видео набрало более 335 тыс. просмотров. Стоит отметить, что администрация канала традиционно отключила комментарии к ролику.
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Напомним, в марте 2019 года Rammstein опубликовал скандальный клип на песню Deutschland. Ролик вызвал неоднозначную реакцию, в частности, Еврейская община Германии сочла его вызывающим. С момента публикации он набрал уже более 39 млн просмотров.