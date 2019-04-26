Джакарта, 26 апреля, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Индонезии Аррманата Насир заявил, что Индонезия будет председательствовать в Совете Безопасности (СБ) ООН в течение мая 2019 года, сообщает Antaranews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

«Индонезия займет пост председателя Советом Безопасности ООН в течение одного месяца, с 1 по 31 мая», — заявил Аррманата Насир в Джакарте.

Известно, что в СБ ООН правительство Индонезии будет поднимать вопросы, связанные с операциями ООН по поддержанию мира.

«Нравится нам это или нет, миротворческая миссия ООН по-прежнему является самым мощным инструментом Совета Безопасности ООН для содействия международному миру. Если вы посмотрите на страны конфликта, наиболее заметным присутствием ООН являются «синие шлемы» (силы миротворческой миссии ООН)», — отметила глава департамента по международной безопасности и разоружению МИД Индонезии Грата Эндах Верданингтяс.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте и апреле 2019 года Франция и Германия вместе заняли пост председателя Совета Безопасности ООН.

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