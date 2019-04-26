Дар-эс-Салам, Танзания, 26 апреля, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Компания Grace Products Limited раздала гуманитарную помощь альбиносам в Дар-эс-Саламе. Им выдали мыло и лосьоны по уходу за кожей и волосами, передает газета Mtanzania.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Танзания

Исполнительный директор компании Элизабет Килили сообщила, что косметические средства были изготовлены специально для удовлетворения потребностей людей с альбинизмом, а также для предотвращения возникновения заболеваний кожи.

«Это не первый раз, когда я раздаю косметику альбиносам, они уже пользовались этими товарами и отзывались о них очень хорошо», — рассказала Килили на церемонии, прошедшей в Дар-эс-Саламе 25 апреля.

Со своей стороны, секретарь партии альбиносов Танзании (TAS) Гастон Мчека поблагодарил организаторов акции.