Москва, 26 апреля, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Сегодня, 26 апреля, президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания «Герой Труда». Звание будет присвоено пяти гражданам, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Звание «Герой Труда Российской Федерации» за особые заслуги присвоено руководителю направления промвооружения и такелажа акционерного общества «Южморрыбфлот» (Приморский край) Сергею Антонову и дежурной по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской дирекции (Новосибирская область) Ольге Бочкаревой.

Также звание «Герой Труда» получат: советник гениректора ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижегородская область) Николай Жарков, артист театра им. Вахтангова Василий Лановой и писатель Исхак Машбашев (Адыгея).

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда Российской Федерации» пяти российским гражданам.

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