Ярославль, 26 апреля, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков до сих не имеет постоянной регистрации в городе. Об этом он сообщил в ответ на вопрос во время пресс-завтрака с ярославскими журналистами 26 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Волков

Между тем Волков сказал, что намерен сделать это в ближайшее время. Ранее градоначальник сообщал, что живет на съемной квартире. В город он приехал из Переславля-Залесского Ярославской области, а туда — из Люберецкого района Московской области.

Волков был назначен исполняющим обязанности мэра в октябре 2018 года. В декабре депутаты муниципалитета избрали его на пост мэра. Как ранее сообщало ИА REGNUM губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов также не имеет собственного жилья в Ярославле — об этом он рассказывал журналистам в 2018 году на пресс-конференции. Изменилась ли ситуация на 2019 год, пока неизвестно — декларация о доходах губернатора еще не опубликована.