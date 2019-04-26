Махачкала, 26 апреля, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Еще одно мошенничество разоблачено в Дагестане. На этот раз хищением бюджетных денежных средств занималось преступное сообщество, в которое входили сотрудники министерства труда и социального развития Дагестана, комплексных центров социального обслуживания населения и некоммерческой организации, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе ГУК МВД по СКФО.

Цитата из х∕ф «Крёстный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972. США, Италия Мафиози

Махинации злоумышленников были построены на увеличении бюджетных ассигнований для работы центров социального обслуживания, которые впоследствии похищались. Мошенники добивались этого, завышая число граждан, нуждающихся в оказании социальных услуг.

В центры соцобслуживания трудоустраивались подставные лица, а заработная плата и полагающиеся за работу «мертвым душам» премиальные передавались организаторам сообщества. Было похищено на этом более 2 млн рублей.

Для дальнейшего хищения денежных средств была создана некоммерческая организация. Ее учредил один из руководителей управления социального обслуживания и обеспечил ее победу в конкурсе на оказание социальных услуг населению. Как отметили в МВД, число граждан, нуждающихся в помощи, было значительно завышено.

Минтруда заключило с этой организацией два договора о предоставлении субсидии за счет средств республиканского бюджета по оказанию социального обслуживания на дому гражданам на сумму более 700 млн рублей. Как отметили в МВД, число граждан, нуждающихся в помощи, было значительно завышено.

Мошенничество пресекли сотрудники главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Возбуждено три уголовных дела по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, и одно уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении одного из его руководителей. Суд заключил его под стражу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершения преступления данной преступной группой. Следствие ищет сообщников.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане было разоблачено преступное сообщество, в который входили сотрудники Пенсионного фонда по региону. За взятки они оформляли желающим фиктивные пенсии, вносили недостоверные данные о трудовом стаже граждан, изготавливая печати различных организаций.