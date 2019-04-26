Симферополь, 26 апреля, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Указанная средняя стоимость отдыха в Крыму сопоставима со стоимостью отдыха в Турции, и в летнем сезоне 2019 года две трети граждан, отправляющихся в отпуск, будут выбирать именно между Крымом и Турцией, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 26 апреля, член правления Альянса туристических агентств Ирина Семенова, комментируя сообщения представителей крымских властей.

Анна Рыжкова ИА REGNUM На пляже в Гурзуфе. Крым

Как сообщалось ранее, глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал РИА Новости, что средняя стоимость отдыха с человека в день летом 2019 года составит 2800 рублей. Крым лидирует среди российских туристических направлений по объему ранних бронирований авиабилетов на лето 2019 года, на республику приходится 21% всех бронирований авиабилетов по России, сказал Черняк.

«В Крыму довольно большой разброс цен, и неясно, о какой категории идет речь. Но главной проблемой являются цены не на гостиницы, а на авиабилеты. Если бы этот вопрос был решен, то общую стоимость отдыха можно было бы считать адекватной.

При цене в 2800 рублей с человека в день с учетом стоимости билетов общие расходы на отдых за 10−12 дней на семью из трех человек составят около 130 тысяч рублей. Это сопоставимо со стоимостью поездки в Турции, но в Турции-то «все включено», культура приема туристов там более развита, а инфраструктура — в большей степени приспособлена.

В этом летнем сезоне около 70% выездного туристического потока распределится между отечественными курортами и Турцией, турецкие курорты будут несколько впереди. С другой стороны, у нас довольно много невыездных граждан. Если они могут себе позволить поездку в Крым, для них это хороший вариант», — отметила Ирина Семенова.