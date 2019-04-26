Новосибирск, 26 апреля, 2019, 11:30 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 26 апреля, на 98 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы, Герой Советского Союза Дмитрий Бакуров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Дмитрий Алексеевич Бакуров

«Выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия Алексеевича. Горжусь, что имел счастье быть с ним знакомым и пообщаться лично. Он был великим и мужественным человеком. Светлая память», — написал на своей странице в социальной сети Facebook губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Дмитрий Алексеевич Бакуров родился 7 февраля 1922 года. В июле 1941 года добровольцем по путёвке комсомола призван в Красную Армию. Воевал на Брянском, Центральном, 1-м и 4-м Украинском фронтах, участвовал в Курской битве, вместе со своими артиллеристами форсировал Десну, Днепр, Припять. Как освободитель прошёл через Белоруссию, Польшу и Чехословакию. Был дважды ранен, контужен. Закончил войну под Прагой. Участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве — в 1945, 1990, 2000, 2005 и 2010 годах.

Полковник в отставке Дмитрий Бакуров входил в состав Новосибирского областного организационного комитета «Победа», был заместителем председателя областного комитета ветеранов войны и военной службы, председателем комиссии по увековечению памяти погибших и умерших ветеранов войны и военной службы, руководил секцией Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

За мужество и героизм Дмитрию Бакурову присвоено звание Героя Советского Союза. Он награждён орденом Ленина; двумя орденами Отечественной войны 1-й степени; орденом Красной Звезды; медалью «За отвагу».

В Новосибирске имя Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы.