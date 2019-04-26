Астана, 26 апреля, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Казахстана от федерации профсоюзов республики Амангельды Таспихов успешно сдал экзамен на знание казахского языка, сообщает 26 апреля агентство «Казинформ».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

Отмечается, что Таспихов написал письменную работу на тему «Моя страна». Для прочтения текста кандидат выбрал произведение поэта Кадыра Мырзалиева. Третье задание — устное сообщение состоялось на тему «Судьба языка — судьба страны».

По итогам всех трех заданий лингвистическая комиссия признала, что Амангельды Таспихов свободно владеет государственным языком.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля федерация профсоюзов Казахстана выдвинула в качестве кандидата в президенты республики Амангельды Таспихова. Решение было принято на заседании генерального совета федерации профсоюзов Казахстана.