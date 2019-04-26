Анкара, 26 апреля, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Прокуратура Турции выдала свыше 200 ордеров на арест действующих военнослужащих, подозреваемых в связях с организацией ФЕТО, сообщает 26 апреля Anadolu Ajansi.

U.S. Air Force Арест

В стране продолжается масштабное расследование в вооруженных силах страны: судебные органы разыскивают людей, причастных к попытке государственного переворота, осуществленной в июле 2016 года.

Среди подозреваемых присутствуют офицеры в звании полковников и подполковников. Правоохранительные службы страны уже приступили к поиску указанных лиц.

Напомним, организация ФЕТО, лидером которой является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, считается в Турции террористической организацией и ее деятельность преследуется в соответствии с законом.