Калуга, 26 апреля, 2019, 10:47 — ИА Регнум. В Калужской области с 2019 года организация отдыха и оздоровления детей осуществляется по новой государственной программе, которая будет действовать до 2024 года, сообщили 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

40.мвд.рф В летнем детском лагере отдыха

По информации ведомства, в предстоящий летний период оздоровительным отдыхом, образовательной и трудовой занятостью планируется охватить 92 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет (это 89% от общего числа детского населения области), в том числе более 26 тысяч 700 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2019 году детей примут 16 загородных лагерей, четыре санатория и учреждения санаторного типа, 341 учреждение с дневным пребыванием, четыре лагеря труда и отдыха, 11 туристических и палаточных лагерей и один специализированный лагерь. Также дети будут традиционно заняты на пришкольных участках и досуговых площадках, в организациях дополнительного образования и культурно-досуговых центрах, примут участие в туристических походах.

Властями региона планируется организованный отдых юных калужан и за пределами области — в детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена», на побережье Черного моря, и в Белоруссии.

Всего на организацию детской оздоровительной кампании в 2019 году в областном бюджете предусмотрено 176 млн рублей, из них 107 млн рублей — на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На организацию лагерей с дневным пребыванием муниципалитетам выделена субсидия 27,9 млн рублей. Средства местных бюджетов запланированы в объёме не менее 49 млн рублей, 50 млн рублей будет направлено на укрепление материально-технической базы учреждений. Также планируется привлечение средств родителей, спонсоров, предприятий и организаций.

В 2018 году на летний оздоровительный отдых отправились 89 тысяч детей Калужской области.