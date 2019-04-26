Ярославль, 26 апреля, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Власти Ярославской области не могут повлиять на ситуацию со строительством полигона ТКО в Краснопламенском сельском поселении Владимирской области, около границы с Ярославской. Это следует из ответа департамента природопользования и охраны окружающей среды Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полигон

Запрос был направлен по итогам митинга, прошедшего в Переславле-Залесском 31 марта 2019 года. Инициативная группа интересовалась, имеет ли Ярославская область право влиять на выбор места для полигона на территории Владимирской области, если новый полигон будет непосредственно примыкать к границам Ярославской области.

Также авторы обращения задали вопрос, ведется ли правительством Ярославской области работа по защите прав жителей на благоприятную окружающую среду в свете возможного появления мусорного полигона в непосредственной близости от населенных пунктов Ярославской области.

Из ответа департамента можно узнать следующее. Во-первых, согласование строительства полигонов с исполнительной властью субъекта Российской Федерации, который граничит с регионом, где предполагается такое строительство, не предусмотрено. При этом функционирование объектов размещения отходов, находящихся рядом с границами области, находится «во внимании органов исполнительной власти Ярославской области».

Во-вторых, в ответе департамента разъясняется статус земли для предполагаемого полигона в Александровском районе. Этот участок находится в собственности ООО «Эколайн-Владимир». В территориальной схеме обращения с отходами Владимирской области он определен «как участок под строительство объекта для размещения отходов».

Как уже писало ИА REGNUM, в конце 2018 года в Краснопламенском сельском поселении прошли публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки, после чего назначение участка было изменено для размещения там полигона. Таким образом, все юридические формальности по земельному участку для начала строительства полигона соблюдены. В более ранних ответах, которые получали противники строительства полигона во Владимирской области, говорилось, что площадка под строительство окончательно не определена.

Тем не менее пока что департамент природопользования Владимирской области не располагает сведениями о разработке проектно-сметной документации по строительству полигона, инвестиционная программа владельцем участка пока не подавалась.