Оренбург, 26 апреля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. В Оренбурге ряд жителей обратились к депутату Госдумы за помощью и защитой своих интересов. Негодование населения вызвали большие счета за отопление. Цифры перерасчета сопоставимы с ежемесячной платой за отопление, а в некоторых случаях превышали ее в несколько раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении ЛДПР.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

По данным партии, на протяжении нескольких недель люди пытаются получить вразумительный ответ по поводу указанных сумм перерасчёта, но кроме ответа, что «все по закону», ничего не услышали.

В адрес парламентария Сергея Катасонова (ЛДПР), представляющего Оренбургскую область в Госдуме, поступило несколько коллективных обращений от оренбуржцев. Депутат отметил, что сложившаяся ситуация в Оренбурге является следствием двух проблем. Первая — это реализация самой системы взимания платы за отопление. В дома поставили счетчики, но смотрят на них всего раз в год, а это абсолютно неправильно.

«Приборы ставились в первую очередь для людей, чтобы они могли отслеживать потребление тепла и регулировать его путем снижения температур в более теплые месяцы. Сегодня у людей нет такой возможности, и по факту мы получаем вот такие сюрпризы! Один из выходов из такой ситуации — это переход на ежемесячные платежи по показаниям счетчика. Это будет и более понятно для людей, и будет стимулировать экономить тепло и не отапливать улицу!

Вторая проблема — абсолютная незаинтересованность «Т Плюс» в экономии. Для компании тепло — побочный продукт, и чем больше они его продадут, тем лучше! Поэтому им выгоднее топить в +10 так же, как в — 40 (градусов по Цельсию)! У них нет мотивации экономить и думать о том, сколько в итоге заплатят люди! И здесь необходимо наводить порядок и вводить жесткий контроль и штрафные санкции для теплоснабжающих организаций. Они также должны реализовывать программы энергосбережения и заботиться об эффективном использовании тепла, а не набивать свой карман за счет населения!» — считает Катасонов.

Он подчеркнул, что сегодня нужны политическая воля и жесткий контроль государства, для того чтобы вся сфера ЖКХ работала в интересах людей, а не корпораций и частных лиц.

По словам депутата, к нему обратились более 30 жильцов дома по ул. Шевченко и 50 жильцов дома по ул. Брестской в Оренбурге. Люди попросили депутата Катасонова помочь разобраться в ситуации, так как большинство жителей дома пенсионеры и для них это неподъемные суммы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в областном центре завершился отопительный сезон. В ответ на жалобы горожан о непомерно больших счетах в квитанциях энергетики заявили, что в квитанциях за март жители получили перерасчёт платы за отопление по итогам 2018 года. Корректировка пришла жителям многоквартирных домов в Оренбурге, Орске и Медногорске, оборудованных общедомовыми счетчиками тепла. В качестве факторов влияния названа холодная погода и то, как управляющие компании подготовили жилой фонд к отопительному сезону (энергосберегающие мероприятия).

В филиале ПАО «Т Плюс» говорят о возможности годовой рассрочки и указывают на такой путь решения проблемы, как переход на оплату фактического потребления тепловой энергии в отопительный период.