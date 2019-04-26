Ярославль, 26 апреля, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Дороги, которые жители Ярославля выберут на общегородском голосовании в мае, будут ремонтировать за внебюджетные средства. Об этом 26 апреля рассказал мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 мая жители каждого района Ярославля выберут один внутриквартальный проезд для ремонта. Выборы будут проходить с бюллетенями и счетными комиссиями. Как выяснилось, денег на это в бюджете нет. Но Владимир Волков их нашел.

«Финансирование на этой программе в бюджете не заложено, процедура выделения средств, внесения изменения в бюджет, она долгая. И в связи с этим работы могут затянуться и уйти на следующий год. Решение было принято: у нас есть организации, с которыми мы взаимодействуем, дружественные, которые сами приходили и говорили о том, что мы городу готовы помочь, пойти навстречу. Благодаря таким организациям внебюджетные средства будут выделены, и распределение этих средств будут определять сами жители. Голосование будет проведено, и по результату данные территории получат ремонт», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Называть организации, которые сами хотят ремонтировать улицы в Ярославле, Владимир Волков не стал. По словам мэра, на организацию голосования также не будут тратиться бюджетные деньги.

В 2018 году город уже получал поддержку на ремонт дорог — тогда средства выделил миллиардер Алексей Репик. Однако тогда они поступили в бюджет в качестве налогов. Соответственно, расходование их могли проверить контрольные органы. Каким будет механизм «внебюджетного ремонта», будут ли гарантийные обязательства на выполненные работы, мэр также не уточнил.