Москва, 26 апреля, 2019, 10:11 — ИА Регнум. В Москве более чем в два раза выросла популярность бесплатного Wi-Fi в парках, сообщается на портале мэра столицы.

Андрей Грук ИА Красная Весна Wi-Fi

В апреле зафиксировано более 40 тыс. бесплатных подключений к беспроводному интернету в зонах отдыха. За аналогичный период 2019 года — около 18 тыс. подключений.

Чаще всего москвичи и гости столицы используют бесплатный Wi-Fi в парках «Коломенское», «Сокольники» и в Измайловском парке.

В основном к Wi-Fi подключаются молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет (более 40% от общего числа пользователей).

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Как сообщало ИА REGNUM, всего в Москве работает свыше 3 тыс. точек доступа к бесплатной сети Wi-Fi, в 40 парках — более 1,1 тыс., в 199 домах культуры — 880, в 14 музеях — 336.

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