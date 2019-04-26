Ульяновск, 26 апреля, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Ульяновский автомобильный завод представил обновлённый «Патриот», созданный специально для дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Autostat УАЗ «Патриот» для ДПС

Обновленную модель показали на IV конференции «Безопасная дорога». Спецавтомобиль предназначен для контроля скоростного движения, сопровождения опасных грузов, скрытого наблюдения за нарушениями ПДД, а также для контроля и надзора за дорожным движением при ЧС.

«Патриот» получил полицейскую окраску, громкоговорящую установку, видеокамеры с возможностью обзора дороги и салона, перегородку между первым и вторым рядом кресел и дополнительный источник электропитания.

За дополнительную плату доступны: лебёдка скрытого типа, автоматическая система пожаротушения двигателя, измеритель скорости, радиостанция и система предпускового прогревания мотора.

Под капотом внедорожника 150-сильный ЗМЗ — 409 051, работающий с 5-позиционной «механикой». Привод автомобиля — 4×4.

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