Екатеринбург, 26 апреля, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Средняя зарплата свердловских лесников находится на недостаточном уровне, и власти региона работают над исправлением этой ситуации. Об этом заявил министр природы Свердловской области Алексей Кузнецов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Гроши

Чиновнику напомнили, что по данным экс-главы свердловского департамента лесного хозяйства Олега Сандакова, лесники в среднем зарабатывали по 16 тысяч 700 рублей в месяц по состоянию на конец 2018 года.

«По зарплате — да, уровень, наверное, не совсем достаточный, мы этим занимаемся, эту проблему знаем. Вопрос оплаты труда — он конечно же, обсуждаемый. Наше предложение сформулировано по этой ситуации», — сказал министр.

Напомним, в ноябре 2018 года бывший в то время главой лесного департамента Свердловской Области Олег Сандаков раскритиковал ситуацию с зарплатами среди лесных работников.

«У меня 1300 лесников, практически все с высшим образованием, заработная плата — 16 тысяч 700 рублей. Естественно, в лесную отрасль никто не идёт!» — возмутился чиновник.