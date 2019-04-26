Анкара, 26 апреля, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции задержали 1 тыс. 30 нелегальных мигрантов, сообщает 26 апреля Anadolu Ajansi.

Мигранты

831 человека были задержаны в провинции Эдирне на северо-западе страны. Среди них были выходцы из Афганистана, Пакистана, Алжира, ЮАР, Сомали, Бангладеш, Ирана, Ирака, Палестины, Марокко, Эритреи, Ганы, Египта и Сирии.

Беженцы пытались пересечь страну, чтобы проникнуть на территорию Европейского союза, все они были доставлены в миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция по-прежнему является удобным перевалочным пунктом для нелегальных мигрантов, спасающихся от бедствий в своих странах. Люди бегут в Евросоюз в надежде обрести лучшую жизнь.