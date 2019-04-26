Майкоп, 26 апреля, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Университет турецкого города Дюздже и вузы Адыгеи планируют развивать сотрудничество. В том число — в плане реализации образовательных проектов. Об этом говорилось 25 апреля в ходе переговоров турецкой стороны и делегации Республики Адыгея, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи. Переговоры провели глава Адыгеи Мурат Кумпилов и ректор университета Дюздже Фехми Алтын, в них приняли участие министр образования и науки РА Анзаур Керашев, ректор Адыгейского государственного университета Дауд Мамий и ректор Майкопского государственного технологического университета Саида Куижева.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и ректор университета Дюздже Фехми Алтын

Ректор университета Дюздже на встрече сказала о том, что с республикой сложились хорошие взаимоотношения, много внимания уделяется обучению представителей адыгской диаспоры. Совместно с АГУ создана межвузовская программа по изучению адыгейского языка, а с 2013 года преподаватели из Адыгеи обучают в университете Дюздже адыгейскому и русскому языкам турецких студентов, причем не только соотечественников-адыгов. Отмечается повышение интереса к изучению адыгского и русского языков.

«Благодаря сотрудничеству двух стран, заложены основы для системных культурно-образовательных контактов. Это дало возможность нам развивать отношения с вузами вашей страны, среди них и Адыгейский государственный университет. Мы благодарны ученым Адыгеи за помощь в разработке новых программ и также готовы к работе с Майкопским государственным технологическим университетом», — сказала Фехми Алтын.

«Сотрудничество в культурной и образовательной сфере наших субъектов вышло на достаточно высокий уровень. У нас оба вуза имеют опыт обучения иностранных студентов. Мы рады реализуемым проектам университетов Дюздже и АГУ и будем всячески способствовать дальнейшему развитию двусторонних инициатив», — отметил Мурат Кумпилов.

Ректор АГУ Дауд Мамий также напомнил, что в 2015 году был подписан договор о сотрудничестве в сфере образования, науки и культуры с университетом Дюздже, а в октябре 2018 года — допсоглашение для реализации совместных научно-исследовательских проектов «Ботанический сад» и «Стратегическое партнерство в сфере образования». Ректор Майкопского государственного технологического университета, в свою очередь, заявила о готовности рассмотреть возможность сотрудничества по обучению студентов из Турции.

На встрече ректоры турецкого и адыгейских вузов договорились о том, что в 2019 году в рамках международного фестиваля национальных культур в университете Дюздже состоится студенческий фестиваль адыгской культуры. Глава Адыгеи поручили министерству образования и науки республики оказать необходимую помощь в организации фестиваля. В свою очередь, Мурат Кумпилов пригласил преподавателей, студентов и представителей диаспоры стать участниками Международного фестиваля адыгской культуры, который проводится в Адыгее один раз в два года.

На встрече обсуждалось возможное расширение сотрудничества. Так, было предложено открыть практический курс «Русский язык как иностранный для школьников г. Дюздже», провести лекции по теме «Здравствуйте! Культура общения и приветствия в России» и конференции «Дорога в Россию!». Также турецкий и адыгейский вузы продолжат работу по выпуску новых научно-методических пособий, учебников. Была достигнута договоренность о продолжении сотрудничестве с преподавателями вузов, об обмене студентами. Речь также шла о расширении научных и культурных связей между университетами, совместных исследованиях и перспективных коммуникационных проектах.

Завершился визит в университет Дюздже встречей со студентами, преподавателями, в ходе которой состоялась презентация двух вузов Адыгеи — АГУ и МГТУ — и научно-образовательного потенциала республики в целом.