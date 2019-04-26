Штутгарт, Германия, 26 апреля, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой во втором круге турнира в Штутгарте. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 13 минут, завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Christian Mesiano Виктория Азаренко

Азаренко восемь раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала четыре брейк-пойнта. На счету её соперницы девять эйсов, пять ошибок на подаче и два брейка.

В четвертьфинале турнира Азаренко сыграет с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт.

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