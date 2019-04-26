Астана, 26 апреля, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Прокурором Нур-Султана назначен бывший начальник службы по надзору за законностью приговоров генпрокуратуры Казахстана Бауыржан Мырзакеров, сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

Prokuror.gov.kz Бауыржан Мырзакеров

Должность начальник службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением генеральной прокуратуры Казахстана Мырзакеров занимал с мая 2018 года.

Бауыржан Мырзакеров родился в 1975 году. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «правоведение». Срок службы в органах прокуратуры — более 21 года. Классный чин — старший советник юстиции.

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