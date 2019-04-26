Дублин, 26 апреля, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Власти Ирландии начали расследование в отношении компании Facebook, которая не смогла надежно защитить пароли пользователей своей соцсети. Об этом 25 апреля сообщило издание Politico.

Stock Catalog Facebook

Расследование началось после того, как компания признала, что сотни миллионов паролей пользователей Facebook и Instagram хранились на внутренних серверах в незашифрованном виде. Это уже 11-е по счету расследование, которое производит в отношении соцсети ирландский регулятор. Ожидается, что его результаты будут объявлены через «несколько месяцев».

Читайте также: Facebook: миллионы паролей Instagram хранились в незашифрованном виде

Ранее ИА REGNUM сообщило, что, по мнению некоторых экспертов, из-за скандала с утечкой данных прибыль Facebook сократилась более чем на 51%. В первом квартале 2019 года она составила $2,43 млрд, за аналогичный период 2018 года значение этого показателя было равно $4,99.