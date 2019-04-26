Нью-Йорк, США, 26 апреля, 2019, 08:51 — ИА Регнум. По меньшей мере 695 граждан США инфицированы корью, что является тревожным показателем для инфекционного заболевания, которое в 2000 году было объявлено в этой стране искорененным, сообщает The Washington Examiner.

Cdc.gov Электронная микрофотография вируса кори

Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) сообщили, что от болезни пострадали 22 штата, но большинство случаев сосредоточены в штате Вашингтон и Нью-Йорке.

По данным ЦКЗ, чем дольше эти вспышки продолжаются, тем больше шансов, что корь снова получит устойчивую точку опоры в Соединенных Штатах. Большинство людей, которые заразились вирусом в этом году, не получили вакцину MMR для защиты от кори, свинки и краснухи.

В ЦКЗ уточняют, что ведущим фактором, способствующим вспышке в Нью-Йорке, было то, что люди распространяли «неточную и вводящую в заблуждение» информацию о вакцине. Люди, которые скептически относятся к прививкам, как правило, раскручивают уже опровергнутое исследование, утверждавшее, что вакцина MMR от кори вызвала аутизм. Министр здравоохранения и социальных услуг Алекс Азар решительно призывает людей прививаться против опасного инфекционного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам российского эпидемиолога, главы отдела эпидемиологического надзора свердловского управления Роспотребнадзора Светланы Скорбиной, отказ делать прививки — это одна из опаснейших тенденций современности, а в последнее время противодействие вакцинации ставится в мире рядом с такими угрозами, как эпидемия ВИЧ или лихорадка Эбола.