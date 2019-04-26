Страсбург, Франция, 26 апреля, 2019, 08:49 — ИА Регнум. В Страсбурге (префектура департамента Нижний Рейн) на северо-востоке Франции, где прозвучали призывы к протестам «желтых жилетов», решили запретить «любое мероприятие» в субботу, 27 апреля, сообщает Le Figaro.

Жёлтый жилет

«Учитывая риск нарушения порядка и общественного спокойствия, любая демонстрация запрещена 27 апреля в историческом центре города Страсбург, привокзальной площади, а также в окрестностях европейских учреждений», — говорится в заявлении префектуры.

Издание отмечает, что в социальных сетях циркулирует «международный» призыв с предложением провести акцию протеста в Страсбурге 27 апреля с 13:00 по местному времени. На мероприятие уже откликнулись более трех тысяч человек, не только из Франции, но и из Германии и Бельгии.

Напомним, начиная с 17 ноября 2018 года, в Страсбурге каждую субботу проходят демонстрации «желтых жилетов».