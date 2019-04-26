Барнаул, 26 апреля, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Обнародованные российским министром здравоохранения Вероникой Скворцовой данные о значительном повышении зарплаты врачей за последние шесть лет не вызывают особого оптимизма у кандидата медицинских наук, депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Павла Шумихина («Единая Россия»).

Николай Ярошенко. На приеме у врача. 1890

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что, если сравнивать с данными за 2012 год, размер средней зарплаты медработников составляет 75 000 рублей, он пояснил:

«Цифры, конечно, немалые, но пока порадоваться за врачей не представляется возможным. Сами медработники, как мы это видим из новостей в СМИ и комментариев в соцсетях, не согласны с тем, что имеют такие зарплаты. С другой стороны, высокий уровень оплаты труда, на самом деле имеющийся у ряда категорий медперсонала, обусловлен колоссальной переработкой, что в конечном счете приводит к снижению качества медицинской помощи и профессиональному выгоранию.

Также, по существу, произошло разделение медработников на оказывающих высокотехнологичную помощь и получающих высокую зарплату (к примеру, работников федеральных центров), и остальных, оказавшихся в менее привилегированном положении.

Наиболее низкий уровень зарплат и, как следствие, значительный кадровый дефицит наблюдается между тем в амбулаторно-поликлиническом звене, которое, казалось бы, должно быть в приоритете. Ряд поликлиник укомплектованы только на 30−40%, в некоторых из них годами отсутствуют необходимые специалисты. Сразу напрашивается вопрос: если все так хорошо, то почему не заняты врачебные должности и недовольны пациенты?»

Напомним, ранее о том, что в сравнении 2012 годом средняя заработная плата российских врачей выросла на 120% и достигла 75 тысяч рублей, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Также она отметила почти двукратный рост средней величины должностных окладов врачей и среднего медицинского персонала в большинстве субъектов РФ.