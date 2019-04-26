Токио, 26 апреля, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Японская автокомпания Mitsubishi планирует завершить выпуск моделей Pajero ограниченной серией Final Edition. Об этом сообщает издание Motor1.

100yen Автомобиль Mitsubishi Pajero

Последний автомобиль этой модели сойдет с конвейера в августе 2019 года. Эта модель Pajero выйдет только для японского рынка в количестве 700 штук. Стоить он будет 4,53 миллиона японских иен (около 40,489 тыс. долларов).

У последней версии Pajero будет особая комплектация: мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем, кожаная отделка салона и люк с электроприводом. Кроме того, для модели предусмотрен зимний пакет. Снаружи авто будет иметь особый экстерьер: необычный цвет кузова, светящиеся накладки на пороги, шильдики и табличка с номером конкретной машины в серии Final Edition.

Технические характеристики Mitsubishi Pajero не изменились. В автомобиле установлен 3,2-литровый дизельный мотор мощностью 190 л. с., работающий с 5-позиционным «автоматом». Привод у машины 4×4 Super-Select 4WD II с блокировкой заднего дифференциала.

Напомним, выпуск Pajero начался в 1982 году. С этого времени было продано более 640 тыс. автомобилей данной серии.

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