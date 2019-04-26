Казань, 26 апреля, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Татарии объявило тендер на приобретение кукол для государственных дошкольных учреждений региона. Лоты должны говорить на татарском языке и всего их планируется приобрести 3984 стоимостью по 1,73 тыс. рублей каждая. Общая стоимость контракта составляет более 6,9 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Куклы

Победителя аукциона, который пройдёт в электронной форме, объявят 17 мая 2019 года, начальная цена контракта — 6 904 989,12 рубля. Средства будут задействованы из бюджета республики. Преимущества в тендере предоставлены организациям инвалидов. Поставку должны провести в течение 60 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Всего планируется закупить 1 992 куклы мальчика Айнур и столько же кукол девочки Айгуль. Цена за одну куклу — 1 733,18 рубля. Куклы должны говорить по 58 фраз, среди которых приветствия на татарском языке, озвучивание своего имени. В лексиконе «новых татарских барби» фразы, сказанные на татарском языке, которые переводятся на русский так: «Я говорю по-татарски», «В Татарстане дружно живут люди разных национальностей: татары, русские, чуваши, удмурты, мордва и другие», «На флаге Татарстана три цвета: зеленый, белый и красный», «Есть и национальные праздники татарского народа: Навруз, Нардуган, Сабантуй, Сумбула» и другие. Также куклы будут перечислять национальные татарские блюда на татарском языке. Текст для озвучивания представляется заказчиком.

В аукционной документации уточняется список дошкольных учреждений, куда направят кукол: 246 поступят в Набережные Челны, ещё 640 распределят по дошкольным учреждениям Казани. Остальные Айнуры и Айгули направят в разные районы Татарии.

«Материал, из которого изготовлена кукла: руки и голова выполнены из ПВХ пластизоля, туловище и ноги из пластмассы. Цвет материала, из которого изготовлена кукла: телесный. Высота куклы: не менее 43 см. Кукла устойчива в вертикальном положении. Части тела куклы (голова, руки, ноги) подвижные. Волосы прошиты по всей поверхности головы, материал — синтетическое волокно», — уточняется в техзадании и добавляется, что одеты обучающие игрушки должны быть в национальные татарские костюмы.