Париж, 26 апреля, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Франция на законодательном уровне запретит производителям одежды сжигать нераспроданный товар, сообщает новостной портал 20 minutos.

(сс) Nick de Partee Одежда

Авторам готовящего законопроекта стала государственный секретарь при министре комплексных экологических преобразований Брюн Пуарсон. Ожидается, что закон будет подготовлен к концу этого года и с 2020-го вступит в силу. Таким образом, Франция станет пионером в этой области.

До сих пор фирмы самостоятельно решали, как поступать с избытком производимой одежды. Одни предпочитали сбывать товар любым способом, другие — уничтожать избытки, чтобы не допустить снижения цен. К примеру, фирма Burberry за один год уничтожила одежду общей стоимостью €33,11 млн, после чего в августе 2018 года компания решила изменить стратегию.

Согласно отчету портала Business of Fashion, мировая индустрия моды ежегодно «выбрасывает в трубу» €500 млрд.