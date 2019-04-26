Оренбург, 26 апреля, 2019, 08:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» 25 апреля принял решение о старте предварительного голосования по отбору кандидатур для последующего выдвижения от «Единой России» кандидата на должность губернатора. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь реготделения партии Иван Дуган, праймериз в преддверии губернаторских выборов проходит по особенному сценарию.

Orenburg.er.ru На заседании президиума регионального совета «Единой России»

В середине мая пройдут три встречи кандидатов. Базой станут три площадки — восток, центр и запад области. До старта предварительного голосования произойдёт отбор двух кандидатов. Это случится, по словам Дугана, с 29 апреля по 5 мая на заседании регионального политсовета.

Партия объявила о создании регионального штаба партии «Единая Россия» по выборам губернатора Оренбургской области. Его возглавил лидер единороссов Оренбуржья, и.о. вице-губернатора по внутренней политике Олег Димов.

Завершится предварительное голосование — 1 июня на региональной конференции партии. Делегаты тайным голосованием определят кандидата на должность губернатора Оренбургской области от партии «Единая Россия».

Местные эксперты считают, что относительно одной кандидатуры вопрос о выдвижении уже негласно решён. Это врио губернатора Денис Паслер.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Оренбургской области пройдут выборы губернатора. Пока только одна партия официально заявила о своём кандидате — это КПРФ. От коммунистов на пост главы региона претендует первый секретарь обкома КПРФ, лидер фракции КПРФ в Заксобрании Максим Амелин.

Добавим, 21 марта Юрий Берг досрочно сложил губернаторские полномочия, в этот же день врио губернатора назначен Денис Паслер.

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Стоит отметить, ранее в соцсети лидер регионального Союза защитников Отечества «Держава», военный пенсионер Андрей Приказчиков инициировал выдвижение на выборы кандидатуры «народного губернатора». Однако законодательство не позволяет в Оренбуржье самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах.