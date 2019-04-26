Париж, 26 апреля, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что у него есть разногласия с Германией по ряду вопросов, таких как выход Великобритании из Евросоюза (Brexit), и заявил о необходимости иногда отстаивать «французскую позицию», сообщает Le Figaro.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Эта культура компромисса не должна препятствовать французской позиции. В любой паре, в любом проекте, предполагаются наличие разногласий», — заявил глава государства на пресс-конференции в Елисейском дворце 25 апреля, ссылаясь на «плодородные противостояния».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении создать «совет по экологической защите».