Барнаул, 26 апреля, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Барнаульская ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании (СГК) теперь может производить на 25 МВт электроэнергии больше. Этого хватит, чтобы зажечь 250 тысяч лампочек. Установленная электрическая мощность станции выросла до 300,5 МВт благодаря перемаркировке турбины №7. Процесс сложный, затратный по времени, но полезный не только для предприятия, но и для будущего целого города.

Сибирская генерирующая компания Барнаульская ТЭЦ-2

Как отмечает управление по внешним связям СГК, изначально установленный на Барнаульской ТЭЦ-2 турбоагрегат №7 имел мощность 50 МВт и соответствующую маркировку, но из-за не востребованности мощностей и вытекающей из этого их экономической неэффективности в 2003 году оборудование было перемаркировано на уменьшение в два раза — до 25 МВт.

Прошло 16 лет, объемы промышленного производства в городе и регионе растут, в Барнауле появляются целые новые жилые кварталы, многоэтажные микрорайоны и теперь резервные мощности станций просто необходимы. Именно поэтому было принято решение об увеличении мощности и перемаркировке турбины, но перед этим нужно было проверить — сможет ли оборудование работать в максимальном режиме.

Процесс подтверждения мощности — сложный и затратный по времени. Подали заявку еще 25 апреля 2017 года, а завершилось все получением согласованного акта о перемаркировке оборудования только спустя два года — 19 апреля 2019 года.

1 этап — Подача заявки

Подают заявку на увеличение мощности турбины в сетевую организацию, в нашем случае ПАО «МРСК Сибири», далее заключается договор о проведении технологического присоединения.

2 этап — Выполнение технических условий

Нужно подтвердить технические параметры на технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии Барнаульской ТЭЦ-2 к электрическим сетям и получить подтверждающий акт.

Сюда вошли испытания автоматической системы регулирования частоты и мощности, а также систем регулирования Барнаульской ТЭЦ-2.

3 этап — Испытания самой турбины

Проходили они 5 дней, а главной целью было определить установленную и фактическую мощности, технические параметры турбины №7 и Барнаульской ТЭЦ-2.

4 этап — Перемаркировка оборудования

После всех испытание акт перемаркировки оборудования, то есть утверждения новых параметров, согласовывается у системного оператора, в нашем случае в региональном диспетчерском управлении энергосистем Новосибирской области.

Общая стоимость всех проведенных работ составила 1,14 млн рублей без НДС — здесь испытания самой турбины и всего сопутствующего оборудования.

Полезно и для станции, и для потребителей

Увеличение мощности до номинальной позволяет повысить эффективность турбины, что улучшит технико-экономические показатели работы и самой турбины, и Барнаульской ТЭЦ-2 в целом, а еще положительно скажется на расходе топлива и выбросах в атмосферу вредных веществ.

Кроме надежности работы станции для барнаульцев наличие дополнительных резервов мощности — это возможность застройки новых жилых кварталов с детскими садами и школами, возможность развиваться промышленным предприятиям и отрасли производства в целом, а это способствует росту количества рабочих мест.