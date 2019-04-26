Пало-Альто, США, 26 апреля, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Американская компания Tesla продемонстрировала изображение салона будущего электрокара без рулевого колеса. Об этом сообщает портал Electrek.

Electrek Tesla self driving without a steering wheel

По словам главы компании Tesla Илона Маска, такой электромобиль будет выпущен в течение ближайших двух лет. Автомобили без руля будут использоваться для будущих роботакси.

Кстати, Tesla планирует запустить сервис уже в 2020 году. Сервис роботакси Tesla будет работать по принципу каршеринга. Владельцы авто смогут сдавать их в аренду, чтобы электрокары не простаивали. Заработать на этом можно до 30 тысяч долларов в год.

По словам Маска, будет переходный период, «когда люди смогут купить роботакси».

«Как только регуляторы будут нормально воспринимать, что у нас нет руля, мы его просто удалим», — пояснил Маск.

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