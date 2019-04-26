Киев, 26 апреля, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Компания «Укртранснафта» прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». Как уточняется в пресс-релизе компании, это решение было вынужденным и связано с низким качеством поставляемой нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Белоруссия оценила потери из-за поставок некачественной нефти из РФ

«Согласно условиям этого договора, «Укртранснафта» имеет право остановить приём российской нефти, если сырьё не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не выполнила своих обязанностей», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Также отмечается, что на такой шаг оператор украинской нефтетранспортной системы пошёл «из-за отказа в приёме «некачественной российской нефти» на пункте Будковце (Словакия) и отсутствия свободных резервуаров на участке Фенешлитке (Венгрия)».

Прокачка нефти по нефтепроводу Мозырь — Броды была остановлена накануне, 25 апреля, в 21:43 по московскому времени. Когда будет возобновлена перекачка нефти, в компании обещали сообщить дополнительно.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в «Белнефтехиме» заявили о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба». Отмечалось, что по нефтепроводу из РФ «поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту».

После этого Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Оператор польской части участка трубопровода компания PERN уведомила Минск, что нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она на тот момент поступала в пункт приёмки «Адамово».

Сегодня, 26 апреля, в Белоруссии должно состояться совещание, в котором также примут участие представители Польши и Украины. Предстоит договориться об откачке нефти, которая сейчас уже находится в трубе «Дружбы». Эта нефть будет очищена.