Москва, 26 апреля, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 25 апреля завершились небольшим снижением. В ходе европейских торгов цена на нефть сорта Bent повышалась до $75,57, с которого началась нисходящая коррекция, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Участники рынка стали фиксировать прибыль по длинным позициям при достижении первого важного психологического и ключевого уровня 75 долларов.

Сегодня, 26 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $74,12. В рамках коррекции цена может упасть до $73,50. На данный момент по нефти сохраняется бычий тренд.

Покупатели будут выкупать фьючерсы у продавцов на откате до $72,50. Думаю, покупатели не успокоятся, пока не достигнут уровня $78.

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