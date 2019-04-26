Чебоксары, 26 апреля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается дело о банкротстве ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» (ЧТФ), начатое осенью 2018 года. Процедура конкурсного производства продлена, в суде оспаривается ряд сделок, рассматриваются заявления Сбербанка и собственника предприятия Владимира Ермолаева о включении требований в реестр кредиторов. Между тем ряд производственных зданий бывшего хлопчато-бумажного комбината, который когда-то вместе с трикотажной фабрикой входил в состав «Волжской текстильной компании», продолжают ветшать и разрушаться, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вячеслав Михайлов ИА REGNUM Бывший хлопчатобумажный комбинат в Чебоксарах

Вячеслав Михайлов ИА REGNUM Бывший хлопчатобумажный комбинат в Чебоксарах

В апреле 2019 года Арбитражный суд Чувашии продлил конкурсное производство в отношении чулочно-трикотажной фабрики на три месяца, до 14 июня 2019 года. Решение принято в связи с тем, что «мероприятия по формированию конкурсной массы и расчётам с кредиторами не завершены», также в судебном порядке не рассмотрены по существу заявления «Ермолаева В. Ф., Павлова П. А., ПАО «Сбербанк России» о включении требований в реестр требований кредиторов должника».

Вячеслав Михайлов ИА REGNUM Бывший хлопчатобумажный комбинат в Чебоксарах

Напомним, имущественный комплекс, где размещается производство чулочно-трикотажной фабрики, был выкуплен после банкротства «Волжской текстильной компании» в декабре 2012 года предпринимателем, руководителем агрохолдинга «Юрма» Владимиром Ермолаевым. Швейный профиль предприятия был сохранён. В 2017 году ЧТФ стала работать с перебоями, а в сентябре 14 сентября 2018 года фабрика была признана банкротом. Одним из наиболее крупных кредиторов является Сбербанк. Согласно решению суда от 7 июня 2018 года, в реестр требований кредиторов должника (третья очередь) включено требование банка в размере 239 652 369 рублей 12 копеек долга «как требование, обеспеченное залогом имущества должника».

Вячеслав Михайлов ИА REGNUM Бывший хлопчатобумажный комбинат в Чебоксарах

Вячеслав Михайлов ИА REGNUM Руины хлопчатобумажного комбината

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чулочно-трикотажная фабрика ранее входила в состав «Волжской текстильной компании» (ВТК, была в структуре московской группы компаний «Савва»). В сентябре 2009 года решением Арбитражного суда ВТК была признана банкротом, на тот момент долги оценивались в 4,24 млрд рублей. В составе ВТК, помимо ЧТФ, был «Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат» (ХБК). ЧТФ арендовала площади, находящиеся в конкурсном производстве, сохранив при этом производство и рабочие места для 1200 высвободившихся с ВТК работников. В 2011 году чувашские власти заявили о «криминальном банкротстве» ВТК, под уголовное преследование попало руководство компании.

Вячеслав Михайлов ИА REGNUM Бывший хлопчатобумажный комбинат в Чебоксарах

Вячеслав Михайлов ИА REGNUM Бывший хлопчатобумажный комбинат в Чебоксарах

ХБК спасти не удалось, он был ликвидирован в 2013 году. Тогда премьер-министр Чувашии Иван Моторин признавал, что при конкурсных процедурах «процесс со стороны правительства малоуправляем», ситуация «была изначально сложная и трудноразрешимая без потерь». Не удалось сохранить ни ткацкое производство, ни оборудование, которое в ходе публичных торгов было выкуплено и вывезено в Казахстан. Тогда основной лот был приобретён известным в Чувашии девелопером, генеральным директором группы компаний «Эверест» Николаем Герасимовым, часть площадей отошла под торговлю. Также в ходе публичных предложений на отдельные площадки пришли новые производители, основное направление — электротехническое, производство мебели, строительных конструкций.

Вячеслав Михайлов ИА REGNUM На производственной территории бывшего ХБК в Чебоксарах

Вячеслав Михайлов ИА REGNUM Бывший хлопчатобумажный комбинат в Чебоксарах

Сегодня основные производственные цеха бывшего ХБК пустуют и разрушаются. Выцветшие вручную написанные вывески, покосившиеся стены, зияющие дыры в цветных окнах, битые стёкла и строительно-бытовой мусор предстают перед случайными прохожими, забредающими на территорию бывшего гиганта лёгкой промышленности.

Вячеслав Михайлов ИА REGNUM Сохранившиеся плакаты

Вячеслав Михайлов ИА REGNUM Бывший хлопчатобумажный комбинат в Чебоксарах

Справка ИА REGNUM . Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат начал строиться в 1948 году (первая очередь), в 1967 году строительные работы были завершены (вторая очередь). В 1966 предприятие было награждено орденом Трудового Красного Знамени. ЧХБК специализировался на производстве домашнего текстиля и переработке хлопка, в структуру входили четыре основных производства: прядильно-ткацкое, прядильно-ткацко-отделочное, отделочно-швейное, вспомогательное. В советское время, по разным данным, здесь трудились от 16 до 25 тыс. человек.

В 2000 годах ЧХБК преобразован в государственное унитарное предприятие, затем — в ОАО, в 2006 году вошел в состав ВТК. Продукция поставлялась во все регионы страны, а также за рубеж.