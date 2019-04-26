Франция за реформу Шенгена, Венгрия против «языкового закона»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Макрон считает, что Шенгенскую зону пора реформировать;
- Шотландскому правительству не нравится Брексит;
- Противостоянием США и Китая обеспокоены в Сингапуре;
- Украинский закон о языке осудил Будапешт;
- Немецкая подводная лодка найдена на полуострове Таймыр.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1421.