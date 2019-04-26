Якутск, 26 апреля, 2019, 06:06 — ИА Регнум. Инициаторы введения запрета жителям России ввозить из-за границы продукты на самом деле гонятся за влиянием на контролирующие службы. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Не за людьми, которые везут себе полкило пармезана, они гонятся, а за влиянием на контролирующие службы — ведь именно под этим предлогом — опасности завоза из-за границы зараженной продукции — предлагается всё запретить», — считает народный избранник.

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Предложение наложить этот запрет Федот Тумусов считает глупостью. Сопоставив инициативу с тем фактом, что для личных нужд ввозится не более 5 килограмм на человека, депутат сделал вывод: «Получается, что бороться правительство намерено вовсе не с контрабандой, не с зараженной продукцией, не за выгоду отечественного бизнеса — а с людьми».

«В чьих интересах? В интересах российских агропромышленных монополистов, названия и принадлежность которых бывшим и действующим членам кабинета министров мы знаем. Безусловно, качество нашей агропромышленной продукции сейчас хорошее. Но, к сожалению, того же нельзя сказать о ценах. Однако запрет на личный провоз никак на это повлиять не сможет — не те объёмы. Так зачем? Моё предположение — так монополисты хотят поставить себе под контроль ветеринарную службу и ветеринарный надзор в целом. И вот этому потворствовать ни в коем случае нельзя», — считает Федот Тумусов.

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Депутат уверен, что контроль за ввозом продуктов не должен зависеть от конкретных компаний и бизнесменов, так как у государства есть совершенно иные задачи, отличные от их частных интересов. По мнению Федота Тумусова, было бы логичнее, если бы государство поддерживало личные подсобные хозяйства — вместо того, чтобы рассматривать вопрос обложения их налогом.

«Государству нужно помогать фермерам. Государству нужно сделать так, чтобы демонополизировать экономику. А чем сильнее будет монополия в стране, чем плотнее она срастется с ветеринарным надзором, тем дальше мы будем от этой цели. Так что от людей нужно отстать. Небольшим частным хозяйствам нужно помогать. Вот, в каком направлении должно работать правительство», — констатировал Федот Тумусов.

Читайте также: Правительство не будет запрещать ввоз в Россию мяса и сыра для личных нуждКак сообщало ИА REGNUM, введение запрета на ввоз жителями из-за границы в Россию продуктов для личных целей инициируют крупнейшие российские производители мясной и молочной продукции. Авторы предложения аргументирую свою позицию тем, что вместе с продуктами в страну могут быть завезены возбудители болезней животных. В правительстве России не рассматривают вопрос о введении такого запрета, и ограничения вводить не собираются.