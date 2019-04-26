Чебоксары, 26 апреля, 2019, 05:18 — ИА Регнум. В Чувашии в апреле зарегистрировано 174 пожара из-за пала сухой травы и горения мусора. По неосторожности при сжигании травы погибли трое жителей республики, еще трое получили ожоги и находятся в больнице, сообщается на официальном портале органов власти республики.

21.мвд.рф Пожар в Цивильском районе помогали тушить автоинспекторы

На экстренно созванной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС было отмечено, что в этом году в Чувашии складывается напряженная ситуация по возгораниям сухой травы. По данным ГКЧС, произошло 174 пожара из-за пала прошлогодней травы, горения мусора или заброшенных строений. По неосторожности при сжигании травы погибли трое жителей республики, еще трое получили ожоги и находятся в больнице. Пламя с горящей травы переходило на строения: по этой причине в Марпосадском районе огнём уничтожены три жилые постройки, в Канашском районе сгорело шесть домов.

21.мвд.рф Возгорание в Цивильском районе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два человека погибли при сжигании сухой травы в Чебоксарском районе, по обоим фактам следственное управление СКР проводит доследственную проверку. 24 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании травы на пустыре между деревнями Большое Янгильдино и Карандайкино, прибывшие пожарные при тушении огня на земле обнаружили обгоревшее тело 41-летнего мужчины. 12 апреля погибла 66-летняя дачница, которая сжигала сухую траву в поле рядом со своим участком: в результате возникло сильное задымление и, по предварительным данным, она скончалась от отравления угарным газом.

Начальник главного управления МЧС России по Чувашии Станислав Антонов заметил, что одна из главных причин быстро распространяющихся возгораний является отсутствие противопожарной опашки на полях.

«Мне позвонили из Цивильского района. Там возле деревни Три избы подожгли мусор, загорелось поле. Возникла угроза сначала для автозаправки, затем для самой деревни. Сейчас там работает техника, отстаивает эту деревню. Силы прибыли своевременно, не дадут сгореть населенному пункту. Но такие случаи происходят сплошь и рядом. Ждать дождей и всхода зеленой травы не имеет смысла», — сказал руководитель ведомства, призвав в короткие сроки провести соответствующие работы.

21.мвд.рф В Цивильском районе горело поле

Отметим, что в Цивильском районе в тушении пожара помогали инспекторы дорожно-патрульной службы. В полиции «настоятельно рекомендуют строго соблюдать требования пожарной безопасности при проведении весенне-полевых работ».