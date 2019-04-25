Степанакерт, 26 апреля, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Министерство обороны Нагорного Карабаха призывает азербайджанскую сторону воздержаться от искусственного обострения ситуации на линии соприкосновения.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Распространенная некоторыми азербайджанскими СМИ информация о том, что якобы 24 апреля в 17:30 и 25 апреля в 15:20 передовые армянские силы открыли огонь в направлении приграничного села Чирагли, расположенного на восточном участке линии соприкосновения противоборствующих сил, в результате чего под обстрелом оказались несколько девочек 4−13 лет, находившиеся в это время во дворе одного из домов, является не чем иным, как очередной дезинформацией», — отмечается в сообщении пресс-службы нагорно-карабахского оборонного ведомства.

Министерство обороны Нагорного Карабаха не только категорически опровергает эту распространенную азербайджанской стороной информацию, но и, квалифицируя ее как провокационную, выражает готовность в случае необходимости предоставить вниманию широкой общественности характеризующие ситуацию на данных участках хронологические видеозаписи, зафиксированные системами видеонаблюдения.

«В то же время командование ВС Арцаха (Нагорного Карабах — ИА REGNUM ), оставаясь верными духу и букве соблюдения режима прекращения огня, призывает азербайджанскую сторону воздержаться от бесперспективной стратегии искусственного обострения ситуации на линии соприкосновения и продолжать демонстрировать конструктивное поведение», — говорится в сообщении.