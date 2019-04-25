Нижний Новгород, 26 апреля, 2019, 00:23 — ИА Регнум. МП «Нижегородское метро» и МП «Нижегородэлектротранс» накопили задолженность за поставленную электроэнергию в размере 156 млн рублей. Соответствующие исковые заявления поданы гарантирующим поставщиком ПАО «ТНС энерго НН», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Нижегородское метро, станция «Горьковская»

Так, последние исковые заявления зарегистрированы судом 16 апреля. Долг «Нижегородского метро», согласно заявлению, составляет 54,006 млн рублей. Задолженность «Нижегородэлектротранса» достигла 37,634 млн рублей.

Кроме того, ряд заявлений, поданных поставщиком в прошлом году в отношении предприятий электротранспорта, суд начал рассматривать ранее.

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Всего с начала 2018 года в отношении метро энергетики подали шесть исковых заявлений о взыскании задолженности, против электротранспорта — также шесть заявлений.

В ПАО «ТНС энерго НН» уточнили, что основной объем долга накопил «Нижегородэлектротранс» — 89,3 млн рублей за 2018−2019 год, а еще 30,6 млн рублей за 2017 год согласно договору уступки права требования долга. Энергетики предупреждают, что в случае неоплаты долга в мае предприятие должно будет ввести режим самоограничения электроэнергии.

«Нижегородского метро» задолжало 36,7 млн рублей за энергию потребленную в 2017 году. Метро ограничение электроснабжения не грозит, поскольку предприятие выплачивает задолженность согласно графику погашения.

«Понимая социальную значимость электротранспорта, мы стремимся решить его путем переговоров, предлагая заключить соглашение о реструктуризации задолженности путем снижения суммы пени вдвое», — цитирует сообщение энергетиков «Коммерсант-Приволжье».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, аналогичные проблемы электротранспорта в Нижнем Новгороде наблюдаются не первый год. В декабре 2015 года из-за долгов была ограничена подача электроэнергии «Нижегородэлектротрансу». В результате на линии не вышло две трети подвижного состава.

В октябре 2017 года энергетики грозились обесточить объекты МП, но мэрии удалось договориться с поставщиком и урегулировать схему погашения задолженности. На 2 октября 2017 года задолженность МП «Нижегородэлектротранс» перед ПАО «ТНС Энерго» составляла 71,9 млн рублей, в том числе просроченная — 46,9 млн рублей. Неоплаченным являлось потребление электроэнергии за 3,5 месяца.

Тогда появление долгов объяснялось арестом счетов предприятия в связи с налоговой задолженностью, которую также необходимо было погашать.

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20 ноября 2018 года ПАО «ТНС энерго НН» обесточило 12 объектов МП «Нижегородэлектротранс». Долг предприятия за потребленную электроэнергию составляет более 107 млн рублей, глубина задолженности — свыше пяти месяцев.

Отмечалось, что 15 ноября городской администрацией был предложен график платежей указанного предприятия, а также МП «Нижегородское метро» — долг более 38 млн рублей и МП «Нижегородпассажиравтотранс» — 1,8 млн рублей. Однако предлагаемая мэрией схема не покрывала даже текущей задолженности предприятий за октябрь и ноябрь.

Троллейбусы и трамваи вышли на линии после вмешательства администрации Нижнего Новгорода и под контролем губернатора региона Глеба Никитина. Однако даже в этой ситуации точный срок погашения долга в полном объеме в мэрии не назвали.