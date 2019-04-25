Вашингтон, 25 апреля, 2019, 23:53 — ИА Регнум. Сбой в системе по удалению углекислого газа из воздуха произошёл на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в блоге американского аэрокосмического агентства NASA.

МКС

Как уточняется, инцидент на МКС произошёл во вторник, 23 апреля. Работа системы временно прекратилась по причине срабатывания пожарной сигнализации на американском грузовом корабле Cygnus.

«После обновления программного обеспечения система функционирует в нормальном режиме, воздух на МКС очищается от углекислого газа», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что во время разгрузки пристыкованного к Международной космической станции космического корабля Cygnus сработала пожарная сигнализация. Тревога оказалась ложной. По предварительным данным, срабатывание сигнализации могло быть вызвано скоплением пыли в корабле.