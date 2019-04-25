Тбилиси, 25 апреля, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Между Грузией и Азербайджаном произошел пограничный конфликт после того, как азербайджанскими пограничниками был блокирован монастырский комплекс Давида Гареджи, сообщает «Эхо Кавказа».

Paata Vardanashvili Монастырский комплекс Давида Гареджи

Речь идет о Гареджийской пустыни, вопрос принадлежности которой не урегулирован Грузией и Азербайджаном. Между тем на этой территории находится девять исторических комплексов.

По словам архимандрита Кириона, на протяжении трех последних дней представители погранвойск соседней страны блокируют доступ людей к комплексу Удабно.

«Пограничники соседнего государства устанавливают предупредительные таблички на ведущих к монастырю тропинках, и на все это с полным безразличием взирают грузинские пограничники. Повторяется кризисная ситуация мая 2012 года, когда власти Грузии приказали нашим пограничникам ограничить доступ туристов к монастырю. Это было требованием азербайджанской стороны, и наши власти по непонятной причине согласились с этим условием. Однако тогда духовные лица беспрепятственно пропускались к монастырям, а сегодня и нас не пропускают».

Вечером на специальном брифинге выступил глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Он заверил журналистов, что пути по разрешению инцидента удалось изыскать после переговоров с правительством соседней страны:

«Сейчас ситуация урегулирована. По нашей информации, власти Азербайджана распорядились разблокировать проходы. В дальнейшем мы будем интенсивно работать в направлении полной делимитации границ с Азербайджаном».

По словам политолога Гия Нодиа, что на протяжении всего постсоветского периода стороны старательно избегали вопроса определения границ вблизи комплекса Давида Гареджи:

«Проявление политической воли является недостаточным условием для разрешения вопроса принадлежности земель. По всей видимости, ни Грузии, ни Азербайджану невыгодно актуализировать этот вопрос, так как в любом раскладе за счет обоюдных уступок придется решать запутанный клубок советского наследия, и, разумеется, политики не горят желанием принимать непопулярные решения. Однако решение затянулось до неприличия. Что касается данного эпизода, то я думаю, что имели место локальные инициативы местного руководства, хотя ничего исключать нельзя».

Между Грузией и Азербайджаном не согласовано около 30% границ. Двусторонняя грузино-азербайджанская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы была создана в 1996 году.

Грузия считает спорной территорию, на которой расположен грузинский средневековый монастырский комплекс Давида Гареджи и село Эрисимеди (около 60 километров к юго-востоку от Тбилиси). Часть монастырского комплекса находится на территории, которую сейчас контролирует Азербайджан. Комплекс Давида Гареджи находится на территории, где из-за сложного географического рельефа делимитация до сих пор не проведена.