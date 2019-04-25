Уфа, 25 апреля, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Советский районный суд Уфы удовлетворил требования прокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего сотрудника службы собственной безопасности Министерства внутренних дел Башкирии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре. Ранее надзорное ведомство выявило несоответствие его расходов доходам.

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Так, конфисковано 6 элитных квартир и 4 машино-места в Уфе, а также коттедж, земельный участок и внедорожник. Общая стоимость имущества составляет 34 млн рублей. Также взыскано еще 13 млн рублей за имущество, которое экс-полицейский успел продать, а также за две квартиры в Евпатории, которые не были оформлены в собственность.

Отмечается, что в целях уклонения от ответственности подполковник полиции оформлял недвижимость на родственников и друзей.

Ранее он был уволен из внутренних дел в связи с утратой доверия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 2018 года Федеральный портал «Госслужба» публикует реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

По итогам прошлого года в России число уволенных по этой причине составило более 700 человек.

По состоянию на 13 апреля 2019 года, в реестр внесено 1139 служащих.