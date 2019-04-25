Калининград, 25 апреля, 2019, 23:30 — ИА Регнум. Стратегический беспилотный воздушный разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk шесть часов вёл разведку у границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей, сообщают 25 апреля авиационные мониторинговые интернет-ресурсы.

U.S. Mil Беспилотный воздушный разведчик ВВС США RQ-4 Global Hawk

Беспилотный шпион США с бортовым номером 04−2048 и позывным FORTE10 поднялся в воздух на авиабазе Сигонелла на острове Сицилия. С 11:35 мск не менее двух раз пролетел вдоль границ Псковской и Ленинградской областей от эстонского города Тарту до побережья Финского залива оставаясь в воздушном пространстве Эстонии.

Затем аппарат вёл разведку из воздушного пространства Литвы, не мене 14 раз пролетев вдоль северной границы Калининградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушные разведчики США и НАТО появляются у западных границ России практически ежедневно.