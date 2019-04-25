Москва, 25 апреля, 2019, 22:59 — ИА Регнум. МЧС России окажет содействие Луганской Народной Республике в ликвидации последствий аварии на шахте в посёлке Юрьевский, сообщили 25 апреля в пресс-службе российского ведомства.

Шахта

Как уточняется, по просьбе властей ЛНР не место аварии будет направлен отряд горноспасателей МЧС для оказания помощи в проведении спасательных работ на шахте.

Напомним, ЧП на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка Лутугинского района ЛНР произошло утром 25 апреля. Глава республики Леонид Пасечник взял ситуацию под личный контроль и поручил создать межведомственную комиссию для ликвидации последствий аварии. Обстоятельства произошедшего до сих пор не прояснены.