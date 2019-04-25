Москва, 25 апреля, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Фильм «Тренинг личностного роста» казахстанского режиссёра Фархата Шарипова получил гран-при Московского международного кинофестиваля «Золотой Георгий». Церемония награждения победителей проходит вечером 25 апреля в московском театре «Россия».

Цитата из к/ф «Тренинг личностного роста». Реж. Фархат Шарипов. 2018. Казахстан

Приз «Серебряный Георгий» за лучшую режиссуру получил итальянский режиссёр Валерио Мастандреа за фильм «Она смеется».

Награду за лучшую женскую роль получила иранская актриса Соха Ниасти за работу в картине «Моя жизнь на втором курсе». Приз за лучшую мужскую роль достался финскому актёру Томми Корпела, сыгравшему в фильме «Пустота».

41-й Московский международный кинофестиваль проходил в российской столице с 18 апреля. В основном конкурсе фестиваля были представлены 13 фильмов, снятых режиссёрами из разных стран мира.