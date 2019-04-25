Латакия, Сирия, 25 апреля, 2019, 22:27 — ИА Регнум. В Сирии боевики попытались обстрелять автовокзал города Латакия из реактивной установки залпового огня, сообщил 25 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Gianfranco Gazzetti Латакия. 2006

По информации российского Центра, реактивная установка боевиков была уничтожена огнём артиллерии вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, за истекшие сутки подверглись обстрелам боевиков три поселения в провинции Хама, два населенных пункта в провинции Латакия и одно поселение в провинции Алеппо.

Напомним, территории перечисленных сирийских провинций примыкают к зоне «Идлиб», в которой скопилось большое количество непримиримых боевиков.