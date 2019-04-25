Среднеуральск, Свердловская область, 25 апреля, 2019, 22:18 — ИА Регнум. В свердловском городе Среднеуральске 25 апреля был избран новый мэр. Этот пост занял соучредитель АО «Среднеуральское строительное управление» Андрей Зашляпин.

Khabar 24 Кресло руководителя

Депутаты городской думы проголосовали за него единогласно. Всего в конкурсе участвовали десять человек. Но до второго этапа дошли шестеро, которые и представили членам конкурсной комиссии свои программы по развитию города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний мэр Среднеуральска Владислав Козлов покинул должность в конце декабря. Он возглавлял город с сентября 2016 года. Одной из причин добровольной отставки стали непростые отношения с некоторыми депутатами городской думы.